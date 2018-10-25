Россия обвиняет США в атаке Хмеймима беспилотниками

25.10.2018 11:46



Беспилотниками, которые атаковали российскую базу ВКС Хмеймим в Сирии, управляли с американского самолета-разведчика Poseidon-8. Как передает ТАСС, с таким заявлением во время пленарного заседания Сяншаньского форума по безопасности в Пекине выступил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, речь идет о 13 дронах, которые управлялись «общей командой». Параллельно с этим Poseidon-8, как заявил Фомин, «барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов».