Росса из сериала «Друзья» обвинили в краже пива

25.10.2018 09:02



На днях полицейские Блэкпула (Британия) опубликовали в Фейсбуке фотоснимок мужчины, розыск которого ведется в связи с кражей в одном из ресторанов. На фотографии злоумышленник держит банки, которые похожи на пиво. Многие узнали в мужчине звезду сериала «Друзья» Дэвида Швиммера, сыгравшего одну из главных ролей – интеллигентного Росса. Но, как выяснилось, это сходство только внешнее, и к преступлению актер не имеет никакого отношения.

Сам Дэвид специально записал видео, в котором рассказал, что во время этой кражи он был в Нью-Йорке. Артист также пожелал правоохранителям удачного расследования.