Александр Осипов назначен врио главы Забайкалья

25.10.2018 11:00



Глава России Владимир Путин принял решение назначить 49-летнего Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края, передает Интерфакс. Об этом решении глава государства проинформировал Осипова во время встречи в Кремле.

Ранее российским лидером был подписан указ, в котором он принял отставку главы региона Натальи Ждановой по собственному желанию. Соответствующий текст указа обнародован на официальном сайте Кремля.