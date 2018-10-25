Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактеров

25.10.2018 07:45



Самым высокооплачиваемым телеактером мира по версии американского журнала Forbes стал один из исполнителей главной роли в комедийном сериале CBS «Теория большого взрыва» Джим Парсонс. Он заработал $26,5 млн в год (сумма указана до вычета налогов). За ним следуют его коллеги по сериалу Джонни Галэки ($25 млн), Саймон Хелберг и Кунал Найяр (по $23,5 млн), занявшие второе, третье и четвертое места в рейтинге соответственно. Замыкает ТОР-5 рейтинга исполнитель главной роли в сериале NCIS «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон с $19 млн, пишет газета Ведомости.