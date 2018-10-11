Forbes назвал лучших работодателей года

11.10.2018 06:59



Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших мировых работодателей, пишет газета Ведомости. Так, первое место, как и в прошлом году, принадлежит компании Alphabet (основная компания Google). Второе место в рейтинге заняла Microsoft, третье отдано Apple.

Российские компании также попали в 5 сотен лучших. По мнению Forbes, лучшей российской компанией, которая стала 117, является Московская биржа, второе место среди российских представителей принадлежит компании "Сургутнефтегаз" (167 место в рейтинге), а замыкает тройку россиян Объединенная авиастроительная корпорация (278 место). Также, в рейтинг вошли "Аэрофлот" (341 место) и "Лукойл" (450 место).