Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ОКТ, 08:13 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

25 ОКТ, 08:13 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

Ученые разработали «умные» отталкивающие покрытия

25.10.2018 07:31
Ученые разработали «умные» отталкивающие покрытия

Канадские ученые разработали новый вид поверхностного покрытия, которое может отражать все, например, бактерии, вирусы и живые клетки, но может быть изменено чтобы разрешить выгодные исключения, пишет Синьхуа.

Новое открытие может применяться для многих медицинских целей, таких как разработка имплантатов и сосудистых трансплантатов, при замене сердечных клапанов и искусственных суставов, которые могут связываться с телом без риска заражения или свертывания крови.
Покрытие также может применяться для уменьшения ложных срабатываний и негативов в медицинских тестах путем устранения помех от нецелевых элементов в крови и моче.

«Было огромным достижением иметь полностью отталкивающие поверхности, но чтобы максимально использовать преимущества таких поверхностей, нам нужно было создать выборочную дверь, которая позволила бы выгодным элементам связываться с этими поверхностями», - сказал старший автор исследования Тохид Дидар из Университета Макмастера в Канаде.

При проектировании поверхности, позволяющей адгезию только с клетками сердечной ткани, исследователи позволяют организму естественным образом интегрировать новый клапан, избегая осложнений отторжения.

Согласно исследованию, это было бы справедливо и для других имплантатов, таких как искусственные суставы и стенты, используемые для открытия кровеносных сосудов.

Вне тела, выборочно спроектированные отталкивающие поверхности могли бы сделать диагностические тесты намного более точными, разрешив только конкретную цель теста, например вирус, бактерию или раковую клетку, придерживаться биосенсора, который ее ищет, преимущественно при испытаниях в сложных жидкостях, таких как кровь и моча.

Электронная наклейка на запястье может спасти жизнь пациентов с сердечной недостаточностью
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 4

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Новости СМИ

Новости дня

07:45 Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактеров Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактеров
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
07:06 Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств
06:52 Тимошенко намерена добиться возвращения Донбасса после выборов Тимошенко намерена добиться возвращения Донбасса после выборов
06:37 В Хабаровском крае предотвращен теракт В Хабаровском крае предотвращен теракт
06:28 С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б"
06:17 Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
06:03 25 октября в России празднуют день Андрона Звездочета 25 октября в России празднуют день Андрона Звездочета

Узнай, страна!

24 ОКТ, 17:17 Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
24 ОКТ, 17:13 Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
24 ОКТ, 16:49 В Норильске заработал новый перинатальный центр В Норильске заработал новый перинатальный центр
24 ОКТ, 16:24 В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк
24 ОКТ, 12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
24 ОКТ, 12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter