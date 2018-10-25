Ученые разработали «умные» отталкивающие покрытия

25.10.2018 07:31



Канадские ученые разработали новый вид поверхностного покрытия, которое может отражать все, например, бактерии, вирусы и живые клетки, но может быть изменено чтобы разрешить выгодные исключения, пишет Синьхуа.

Новое открытие может применяться для многих медицинских целей, таких как разработка имплантатов и сосудистых трансплантатов, при замене сердечных клапанов и искусственных суставов, которые могут связываться с телом без риска заражения или свертывания крови.

Покрытие также может применяться для уменьшения ложных срабатываний и негативов в медицинских тестах путем устранения помех от нецелевых элементов в крови и моче.

«Было огромным достижением иметь полностью отталкивающие поверхности, но чтобы максимально использовать преимущества таких поверхностей, нам нужно было создать выборочную дверь, которая позволила бы выгодным элементам связываться с этими поверхностями», - сказал старший автор исследования Тохид Дидар из Университета Макмастера в Канаде.

При проектировании поверхности, позволяющей адгезию только с клетками сердечной ткани, исследователи позволяют организму естественным образом интегрировать новый клапан, избегая осложнений отторжения.

Согласно исследованию, это было бы справедливо и для других имплантатов, таких как искусственные суставы и стенты, используемые для открытия кровеносных сосудов.

Вне тела, выборочно спроектированные отталкивающие поверхности могли бы сделать диагностические тесты намного более точными, разрешив только конкретную цель теста, например вирус, бактерию или раковую клетку, придерживаться биосенсора, который ее ищет, преимущественно при испытаниях в сложных жидкостях, таких как кровь и моча.