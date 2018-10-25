Тимошенко намерена добиться возвращения Донбасса после выборов

25.10.2018 06:52



Юлия Тимошенко пообещала добиться мира на Донбассе и вернуть регион под контроль властей. Об этом лидер партии "Батькивщина" сообщила на митинге в Винницкой области во время своей предвыборной кампании. По ее словам, необходимо предотвратить войну, так как она выгодна некоторым представителям власти, которые злоупотребляют ситуацией и делают на ней деньги, которые потом уходят в офшоры. Также, Тимошенко назвала Донбасс "серой зоной", через которую идет контрабанда оружия и наркотиков, пишет газета Известия.