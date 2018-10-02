Юлия Тимошенко пообещала "политический конец" Петру Порошенко

02.10.2018 06:10



Власть Украины ожидает "политический конец". Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на заседании в парламенте страны, пишет РИА Новости. В ответ на нападки лидера партии "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова и выдвинутых против нее обвинений в поддерживании Москвы, Тимошенко указала на то, что судя по возросшему количеству обвинений в ее адрес, Порошенко определился со своим главным противником на предстоящих президентских выборах. После чего предрекла действующему президенту Украины и его партии "политический конец".