Электростимуляция может вылечить расстройства пищеварения

24.10.2018 23:35



Исследователи Университета Пердью использовали МРТ, чтобы показать то, как посылка электрического импульса в блуждающий нерв успешно исправляет желудочные осложнения. Эта методика прокладывает путь для более точного лечения, которое не достигалось лекарствами и диетическими изменениями, пишет EurekAlert.

«В конце концов, попросив пациента пройти многократные МРТ-сканы с различными настройками электростимуляции, мы могли бы определить наилучшую настройку стимуляции для облегчения симптомов конкретного пациента», - сказал Кунь-Хань «Том» Лу, доктор философии, студент по электротехнике и вычислительной технике Университета Пердью.

Одним из важных показателей пищеварительного расстройства является скорость, с которой желудок опорожняет пищу в тонкую кишку для поглощения питательных веществ. Медленное опорожнение желудка при гастропарении, например, означает, что мышцы живота не двигаются должным образом. Стимулирование блуждающего нерва позволит врачам контролировать, насколько быстро желудок опустел, эффективно вылечив гастропарез.

«Некоторые протоколы стимуляции желудка у людей уже имеют одобрение FDA, но они доказали свою эффективность лишь частично», - сказал Терри Поули, профессор неврологии Университета Пердью и директор проекта SPARC (стимулирование периферийной активности для облегчения условий), инициативы Национального института здоровья, чтобы наметить нервные схемы желудка.

В рамках проекта SPARC исследователи Университета предложили использовать МРТ у мелких животных, чтобы лучше понять влияние стимуляции блуждающего нерва на желудок.

«МРТ не являются инвазивными, хорошо показывают контраст ткани и облегчают повторение эксперимента для проверки», - сказал доктор Лу.

Лу стимулировал блуждающий нерв, чтобы контролировать пилорический сфинктер у крыс, клапан, который контролирует пищу, которая оставляет желудок и попадает в тонкую кишку. Затем он создал 3D-реконструкцию изображений МРТ с течением времени. Изображения показали, что стимуляция ослабляет пилорический сфинктер, ускоряя опорожнение желудка, чтобы потенциально правильно отсрочить опорожнение в случае гастропареза или других видов желудочно-кишечного нарушения.

«Этот метод обеспечивает физиологическую информацию для понимания воздействия любого лечения, чтобы его можно было точно настроить для конкретного органа или конкретного заболевания», - сказал Чжунминь Лю, доцент биомедицинской инженерии и электротехники и вычислительной техники.

Исследователи планируют продвинуть технологию, чтобы получить еще больше информации о физиологии желудка и провести собственные тесты различных методов лечения желудочных расстройств.