Учёные ищут добровольцев для родов в космосе

24.10.2018 19:25



Идея рождения ребенка в космосе в настоящее время может показаться сюжетом из последнего научно-фантастического фильма. Но как полагают ученые, это может произойти буквально через несколько лет.

Компания SpaceLife Origin объявила о наборе добровольцев, готовых зачать ребенка в космосе. В планах компании получить первого ребёнка в космосе к 2024 г. По словам генерального директора и основателя SpaceLife Origin Кейса Малдера, если человечество хочет стать многопланетным видом, ему необходимо научиться размножаться в космосе.

Spacelife Origin сообщила, что работает над созданием "космического инкубатора для эмбрионов", который отправят в космос с человеческими яйцеклетками и спермой в 2021 г.

В компании заметили, что в космосе будут осуществлены процессы оплодотворения яйцеклеток и эмбрионы начнут развиваться, хотя детали о том, как это случится, остаются пока неопределенными.

По прошествии 3-4 дней инкубатор вернется на Голубую планету, где и будет проходить весь дальнейший процесс (беременность и роды). А в 2024 году компания намерена организовать первые роды в космосе. По словам представителя Spacelife Origin, во время 24-36-часовой миссии женщина родит на высоте 250 миль (более 400 км) над Землей в сопровождении команды врачей мирового уровня. В SpaceLife Origin полагают, что этот процесс будет иметь огромное значение.

По данным компании, зачатие эмбриона в космосе будет стоить от $ 250 000 до $ 5 миллионов, и вполне очевидно, что рождение ребенка в космосе будет стоить еще дороже. Spacelife Origin приступит к поиску добровольцев в 2022 г., пишет mirror.co.uk.