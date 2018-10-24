Полиция задержала женщину, бросившую ребенка в подъезде в Щелково

24.10.2018 22:51



Как сообщили в МВД по Московской области, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая оставила своего малолетнего ребенка около подъезда дома в Щелково, где они проживали, пишет Московский комсомолец. По данным МВД, мать ребенка, которая является гражданкой Украины, уехала к своей подруге в Саратов, оставив ребенка в подъезде, так как мальчик вызывал раздражение у ее сожителя.