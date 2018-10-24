Более 72 тыс. человек оказались в зоне подтопления в Туапсе

24.10.2018 22:17



После проливных дождей в регионе, более 72 тыс. человек и порядка 22 тыс. домов оказались в зоне подтопления в Туапсинском районе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения, предоставленные официальным представителем региональной службы МЧС. Также, представитель МЧС сообщил, что в настоящий момент не известно о погибших и пострадавших от стихии. Вместе с тем сообщается, что найдено тело погибшей женщины. Следователи Следственного управления СК по региону проводят доследственную проверку гибели женщины.