К 2030 году в Москве будет ходить только электрический общественный транспорт

24.10.2018 22:37



В 2030 году в столице России будет ходить только электрический наземный общественный транспорт. Планируется, что в течение периода до указанного года, Москва полностью откажется от традиционных автобусов, работающих на дизельном топливе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, жители и гости столицы будут иметь "самый лучший, самый современный и, что важно, экологически чистый городской транспорт", пишет Интерфакс.