В Подмосковье в 2018 году заменили почти четверть автобусного парка‍

23.10.2018 15:53



По заявлению Алексея Гержика, министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последний год заменили порядка четверти всего автопарка Московской области, сообщают РИА новости. В рамках обновления автопарка было закуплено порядка 2,5 тысяч единиц автобусов на общую сумму 20 миллиардов рублей. По заявлению министра, в автопарке столицы не должно быть автобусов старше пяти-семи лет.