Samsung ответил на слухи о наложении штрафа в размере $1,5 млн на Ксению Собчак

24.10.2018 21:37



Официальный представитель компании Samsung Елена Кручинина сообщила, что та информация, которую распространили некоторые СМИ о якобы поданном компанией иске и наложении штрафа на популярную телеведущую и политика Ксению Собчак, не соответствует действительности и является ни чем иным, как распространяемыми слухами, пишет РБК.

Ранее, некоторые СМИ сообщали о штрафе в размере $1,5 млн, наложенном на Собчак за то, что во время своих публичных выступлений, она использовала телефон компании Apple, являясь в то же время послом бренда Samsung.