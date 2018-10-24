Белый дом прокомментировал отправку взрывных устройств Клинтонам и Обаме

24.10.2018 21:18



Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американскому лидеру Дональду Трампу сообщили об обнаружении взрывных устройств в почте четы Клинтонов, бывшего президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. По ее словам, президент отнесся к данному факту "очень серьезно", пишет РБК. Также, она назвала данные действия актами запугивания и подчеркнула, что все, кто причастен к данному инциденту будут найдены и понесут серьезное наказание.