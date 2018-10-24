В доме семьи Клинтон в пригороде Нью-Йорка обнаружена бомба

24.10.2018 17:22



В пригороде США среди почты было обнаружено взрывное устройство, адресованное экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, Хиллари Клинтон, являющейся бывшим государственным секретарем США, сообщают Ведомости. Кроме того, была перехвачена посылка, так же содержащая в себе взрывное устройство, но адресованная уже бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом заявила Секретная служба США, сумевшая обнаружить почтовое отправление еще до того, как оно успело добраться до адресата. Неизвестно, кто стоит за данными происшествиями, но в настоящее время идет следствие и оперативная работа американских правоохранителей.