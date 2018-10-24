Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке‍

24.10.2018 19:57



По причине резкого ухудшения самочувствия певицы Светланы Лободы, было проведено экстренное оперативное вмешательство, сообщает ТАСС. Из-за данных обстоятельств даты выступления певицы изменены на январь 2019 года. Светлана Лобода была госпитализирована с репетиции своего концерта с подозрением на обструкцию почки. На данный момент состояние певицы стабильно, но в течении предстоящей недели ей назначен строжайший постельный режим.