21.10.2018 23:59



Ученые обнаружили необычный способ продлить жизнь. Они доказали, что чтение не только продлевает жизнь, но и снимает стресс, помогает справиться со многими эмоциональными перегрузками.

Научные специалисты из Йельского университета (Соединенные Штаты) провели специальное исследование, в ходе которого выяснили, что люди, которые читают более 30 минут в день, живут дольше, чем те, кто этого не делает.

Наблюдение ученых длилось 12 лет. Исследователи установили, что для достижения максимальных результатов для вашего здоровья вам нужно читать каждый день в течение как минимум 200 минут.

Данная привычка также поможет справиться со стрессом и защитить организм от разных заболеваний. К примеру, благодаря чтению книг, на 40% снизится риск инфарктов и инсультов, на 68% – чувство тревожности.

По словам исследователей, чтение в пожилом возрасте положительно сказывается на мозговых функциях. Это поможет сохранить мозг в форме и снизить риск деменции (приобретённое слабоумие). Кроме того, чтение перед сном поможет заснуть быстрее и хорошо выспаться, пишет ktelegram.com.