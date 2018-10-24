ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой‍

24.10.2018 19:20



Владимир Садовников, официальный представитель Федеральной службы безопасности России, высказал опасения насчёт сверхскоростного интернет соединения с использованием Спутников, сообщает Lenta.ru. По его словам, данный вид передачи данных носит потенциально опасный характер, с точки зрения безопасности персональных данных граждан и государства в целом. Он заявил, что невозможно достоверно проверить подобные каналы связи на предмет утечек данных. Также при помощи вышеуказанной системы вполне может осуществляться разведывательная деятельность специальными службами.