Для чиновников составили список разрешенных подарков

24.10.2018 18:54



На текущий момент чиновникам разрешено принимать подарки, чья стоимость не превышает 3 тыс. рублей, а также они должны соответствовать ряду дополнительных требований, сообщает «Интерфакс». Одобрен новый законодательный проект, устанавливающий строго регламентированный перечень разрешённых для чиновников подарков. Проект нового закона подразумевает, что разрешёнными будут подарки, связанные с «протокольными» и иными официальными событиями. В целях уточнения, в правительстве объяснили, что чиновники смогут принимать подарки в виде полиграфической продукции с символикой ведомства или государственного органа, а также будут разрешены подарки в виде цветов.