США пока не планируют вводить новые санкции против России в ближайшее время

24.10.2018 18:38



Джон Болтон, советник президента США по вопросам национальной безопасности, сообщил, что в ближайшем будущем США не планирует ввода новых санкций в отношении России, сообщают «Вести». Болтон объяснил, что санкции против той или иной страны вводятся с временным промежутком не менее полугода, а также в зависимости от действий той страны, против которой санкции направлены. Последние санкции в отношении России были введены порядка четырёх месяцев назад, в форме ответа на дело «Скрипалей».