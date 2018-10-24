В РПЛ призвали не наказывать ЦСКА за обрушение эскалатора в Риме

24.10.2018 18:15



Александр Мейтин, директор РПЛ по работе с болельщиками, призвал УЕФА не применять к ЦСКА каких-либо административных санкций, в связи с обрушением эскалатора, которое было вызвано действиями российских болельщиков в Риме, сообщают «Известия». Мейтин заявил, что данный инцидент является несчастным случаем и в мировой практике уже были подобные происшествия, в результате которых к футбольным командам не возникало никаких претензий. Напоминаем, что матч между итальянской «Ромой» и российским ЦСКА закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.