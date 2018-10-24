Министерство финансов разместило облигации федерального займа на 4,2 млрд рублей

24.10.2018 17:49



Первый из предстоящих аукционов прошёл в среду, в ходе которого были размещены ОФЗ на сумму в 4,186 миллиарда рублей из 10 миллиардов рублей, предложенных инвесторам, сообщает «Российская газета». Доходность облигаций для инвесторов составит порядка 8%. Однако перспективы введения санкций США на государственный долг Российской Федерации продолжают негативно влиять на размещение «длинных» облигаций. Аналитики Росбанка также высказались о неоднозначном решении Минфина, заявив что данное решение может усугубить экономическую напряжённость.