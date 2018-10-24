Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

24.10.2018 16:50



Парламентом Армении была отклонена кандидатура Николы Пашиняна на пост главы правительства, тем самым был запущен процесс роспуска парламента, сообщают РИА новости. Ни один из депутатов не проголосовал за его кандидатуру, 11 человек воздержалось от голосования и лишь один проголосовал «против». Кандидатура Пашиняна была выдвинута исключительно формально, дабы избежать двойственной трактовки со стороны закона в контексте легитимности, а также с целью не оставить лазейки для оспаривания принятого решения о роспуске парламента в судебном порядке.