Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании

24.10.2018 15:55



Заместитель председателя правления Сбербанка сделал заявление о том, что ВТБ совместно с Сбербанком не будет организовывать совместную авиакомпанию, сообщает РБК. Он пояснил, что авиакомпания будет создана путём слияния небольших и объективно «слабых» авиакомпаний, а со стороны банка будет поступать помощь в виде предоставления будущему авиаперевозчику самолётов в лизинг. Также управление Сбербанка не планирует становиться акционером создаваемой авиакомпании. Официального ответа на данное заявление от представителей ВТБ не поступало.