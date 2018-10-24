НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе‍

24.10.2018 15:22



Участники НАТО не планируют размещать в Европе дополнительное ядерное вооружение, сообщает Российская газета. Об этом сообщил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса. Он пояснил, что союзники альянса не намерены увеличивать количество ядерных боеголовок в Европе, из-за новых российских ракет.