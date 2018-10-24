В вещах Рослякова нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике

24.10.2018 14:47



В личных вещах Владислава Рослякова, устроившего нападение на колледж в Керчи, была найдена флешка на которой содержатся книги по химии и пиротехнике, сообщает РИА новости. По данным, полученным от правоохранительных органов, инструкций по изготовлению взрывного устройства в них не было. К тому же правоохранители скептически высказались о том, что при помощи информации, содержащейся в данной литературе, можно изготовить какое бы то ни было взрывное устройство.