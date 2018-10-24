Глава Минтруда рассказал о беспрецедентном росте зарплат россиян

24.10.2018 14:17



Максим Топилин, глава Министерства Труда, заявил на выступлении в Совете Федераций о небывалом росте зарплат жителей России, сообщает РБК. По его словам, за прошедший год рост зарплат по всей России составил порядка 11%, что является очень хорошим показателем. Также он сообщил, что данные темпы роста во многом обязаны привязке размера прожиточного минимума к минимальной оплате труда. Соответствующий закон был принят в мае текущего года.