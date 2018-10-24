В Сочи задержали еще одного вице-мэра

24.10.2018 11:47



В администрации Сочи утром в среду прошли обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников, о чем Интерфаксу рассказал свой собеседник. По словам источника, документы были изъяты в кабинете вице-мэра, директора департамента строительства администрации Ивана Бомбергера, а также руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова.

Оба чиновника были задержаны.

Информацию об обысках также подтвердил представитель пресс-службы администрации города.