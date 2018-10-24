Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ОКТ, 13:08 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

24 ОКТ, 13:08 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

В Сочи задержали еще одного вице-мэра

24.10.2018 11:47
В Сочи задержали еще одного вице-мэра

В администрации Сочи утром в среду прошли обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников, о чем Интерфаксу рассказал свой собеседник. По словам источника, документы были изъяты в кабинете вице-мэра, директора департамента строительства администрации Ивана Бомбергера, а также руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова.

Оба чиновника были задержаны.

Информацию об обысках также подтвердил представитель пресс-службы администрации города.

НАСА пригласило Рогозина посетить США
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 3

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Новости СМИ

Новости дня

12:43 В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
12:12 Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место
11:25 НАСА пригласило Рогозина посетить США НАСА пригласило Рогозина посетить США
10:48 Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме
10:06 У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы
09:36 В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
09:00 Стрельба в Керчи произошла из-за недостатков в воспитании Стрельба в Керчи произошла из-за недостатков в воспитании

Узнай, страна!

12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
07:48 В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс" В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс"
00:00 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21
23 ОКТ, 23:39 В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината
23 ОКТ, 22:27 В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост» В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
23 ОКТ, 14:14 Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной» Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter