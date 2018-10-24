В Сочи задержали еще одного вице-мэра
24.10.2018 11:47
В администрации Сочи утром в среду прошли обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников, о чем Интерфаксу рассказал свой собеседник. По словам источника, документы были изъяты в кабинете вице-мэра, директора департамента строительства администрации Ивана Бомбергера, а также руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова.
Оба чиновника были задержаны.
Информацию об обысках также подтвердил представитель пресс-службы администрации города.
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