НАСА пригласило Рогозина посетить США

24.10.2018 11:25



НАСА обратилось с предложением к руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину побывать в США в начале 2019 года, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировала пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс. Она пояснила, что главы космических ведомств России и США могут стать участниками совместного мероприятия. Вместе с этим, как уточнила Пауэрс, дата и место события пока не обозначены, однако глава НАСА Джим Брайденстайн уже планирует «участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным».