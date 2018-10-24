В Сибири растет уровень террористической активности

24.10.2018 08:31



В Сибирском федеральном округе зафиксирован рост уровня террористической активности. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время выездного совещания в Новосибирске выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он отметил, что за 9 месяцев текущего года правоохранители возбудили в Сибири 56 уголовных дел, которые так или иначе связаны с терроризмом.

Патрушев пояснил, одной из причин этой тенденции является факт того, сто в Сибирь прибывает все больше трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Кроме этого, по его словам, в Сибири расположено несколько субъектов, которые «находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций».