Стрельба в Керчи произошла из-за недостатков в воспитании

24.10.2018 09:00



Причиной чудовищной трагедии, которая произошла в Керчи, послужили недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Такого мнения придерживается секретарь Совбеза Николай Патрушев. Свое отношение к инциденту, который произошел в регионе, он озвучил во время выездного совещания в Новосибирске. Патрушев также обратил внимание на сегодняшнее качество «предупредительно-профилактической работы с молодежью».