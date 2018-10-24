«Биохимическая сигарета»: курение может стать новым лечением против ожирения

24.10.2018 07:41



Международная команда исследователей использовала два известных метаболических модулятора, курения табака и воздействие холодных температур, чтобы создать потенциальное лечение против ожирения, которое в ранних экспериментах на мышах успешно снизило массу тела и скорректировало непереносимость глюкозы, пишет NewAtlas.

Одним из способов реагирования наших тел на внешние холодные температуры является запуск процесс термогенеза. Этот механизм стимулирует теплоту, чтобы держать нас в тепле, подстрекая жжение коричневой жировой ткани, и многие исследователи по борьбе с ожирением исследуют способы искусственной индукции термогенеза как способа помочь людям сбросить вес.

Однако побочный эффект увеличения затрат энергии человека заключается в том, что он также запускает механизмы аппетита, поэтому любое эффективное лечение против ожирения должно также противодействовать этому процессу. Здесь исследователи остановились на одном из наиболее известных метаболических эффектов курения табака - подавлении аппетита.

Чтобы индуцировать термогенез, исследователи использовали высокомощную небольшую молекулу, называемую ицилин. Предыдущие исследования установили, что это соединение может эффективно активировать термогенез, и исследования показали, что он может защитить мышей от ожирения, вызванного диетой. В сочетании с ицилином было исследовано другое соединение для подавления аппетита. Было обнаружено, что диметилфенилпиперазиний (DMPP) стимулирует тот же рецептор, который использует никотин для подавления голода.

В последующих экспериментах на мышах было обнаружено, что эта новая комбинация соединений работает синергически с уменьшением массы тела, увеличивает расход энергии и улучшает непереносимость глюкозы. Исследователи называют эту стратегию «биохимической сигаретой», предлагая определенные желаемые метаболические преимущества курения табака без каких-либо негативных сердечно-сосудистых эффектов.

Как и во многих подобных исследованиях, трудно предсказать, какие последствия данные результаты будут иметь для людей. Следующими этапами будут исследования безопасности и эффективности подхода у людей, но это увлекательное исследование предлагает новые исследовательские пути лечения против ожирения - адаптация некоторых из наиболее полезных метаболических последствий курения табака для лечения, которое может оказать помощь в борьбе с нынешней эпидемией ожирения.