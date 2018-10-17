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Ученые: курение отца влияет на здоровье двух его поколений

17.10.2018 23:47
Ученые: курение отца влияет на здоровье двух его поколений

Ученые из Флоридского университета (Соединенные Штаты), провели специальное исследование и выяснили, что курение отца оказывает влияние на здоровье не одного, а двух поколений.

Ранее считалось, что на развитие ребенка влияло только состояние здоровья матери во время беременности. Но как установили исследователи, на процесс развития плода оказывает влияние и курение отца.

Таким образом, если прежде ученые считали, что курение отца на развитие плода оказывает влияние лишь тем, что он станет «пассивным курильщиком», то теперь они пришли к совершенно иному мнению.

Как выяснили специалисты, сперма отца курильщика «заражена» до такой степени, что это может оказать влияние на здоровье не только его детей, но и внуков. Вполне вероятно, что когнитивные функции у них будут слабо развиты. Исследователи установили, что мужское потомство подвержено влиянию никотина в большей степени, чем женское.

Согласно данным статистики, почти 40% мужчин следуют вредной привычке. И лишь у 9% представительниц слабого пола наблюдается приверженность этой пагубной привычке. Исследователи заметили, что пока ими были сделаны лишь предварительные выводы. Они пришли к выводу, что необходимо собрать больше данных по этому наблюдению, пишет ktelegram.com.

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