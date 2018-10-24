Банки Китая отказываются обслуживать россиян из-за санкций США

24.10.2018 06:58



Во время заседания комиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и Китаем, которое прошло 27–28 сентября в Шэньчжэне, обсуждались трудности, возникающие у российских компаний при международных расчетах с коммерческими банками КНР, пишет Коммерсант. Так, китайские банки затягивают обслуживание клиентов или отказываются сотрудничать не только с теми физическими и юридическими лицами России, которые попали в санкционные списки США, но и с теми, кого санкции не затронули. Россия пытается решить данный вопрос, но китайская сторона, пока, согласилась только предпринять более активные усилия для информирования банковского сектора Китая о природе и характере санкционных ограничений, введенных США.