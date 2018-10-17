Завод в Китае отказался чинить российское судно из-за санкций США

17.10.2018 19:58



Завод по ремонту судов в Шанхае наотрез заявил об отказе от обязательств по проведению ремонта отечественного корабля «Нептун», сославшись на то, что данное судоходный транспорт находится в санкционном списке США, сообщает Коммерсантъ. «Ремонт судна уже не ведется, его хотят выкинуть в море», - сказал глава компании «Гудзон», являющейся владельцем «Нептуна». Из-за ремонтного простоя срываются сроки выполнения оборонных контрактов, что является прямой угрозой для обороноспособности страны.