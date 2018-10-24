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Военный эксперт рассказал, как можно уничтожить США

24.10.2018 06:34
Военный эксперт рассказал, как можно уничтожить США

Доктор военных наук, заместитель президента РАРАН по информационной политике Константин Сивков рассказал, как можно остановить США, пишет "Военно-промышленный курьер". По его словам, для того, чтобы остановить Соединенные штаты и предотвратить ядерную угрозу не только для России, но и для мира, РФ необходимо иметь порядка 40-50 ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн, которые, с помощью межконтинентальных баллистических ракет смогут достать до опасных геофизических точек на территории США, например, Йеллоустоунского супервулкана или разломов тихоокеанского побережья. Это, по мнению эксперта, заставит США начать переговоры, а также прекратит оказание давления на Россию, посредством санкционных или каких-либо других ограничений. Также, эксперт не советует России вступать в гонку вооружений с США, так как у России нет шансов ее выиграть.

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