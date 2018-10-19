Болтон выступает за выход США из договора о РСМД

19.10.2018 23:42



Как сообщает Guardian, со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступает за выход страны из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Свою позицию Болтон мотивирует тем, что российская сторона, якобы, не соблюдает данный договор, пишет РБК. Вместе с тем, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Против отмены договора о РСМД выступают некоторые члены Госдепа и Пентагона.