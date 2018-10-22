Знаки посадки НЛО были обнаружены на снегу в одной из аргентинских деревень

22.10.2018 20:57



Аргентинец ранее обнаружил на снегу два странных рисунка, но он не нашел рядом никаких человеческих следов.

Житель города Neuquеn рассказал о том, что весной решил проехать на мотоцикле через довольно изолированную от людей область, вдоль шоссе 11, где им и были обнаружены столь необычные рисунки на снегу.

«Их размер и совершенство были поразительными», - сообщил очевидец.

Он также отметил, что никогда не видел ничего подобного.

Молодой человек сообщил, что увидев рисунки, он рассказал о них своей семье, и они вернулись на это место, чтобы сфотографироваться и осмотреть его.

«Я был удивлен, что поблизости нет следов. Это место, которое редко посещают…Я считаю, что НЛО существуют. Возможно, это были именно пришельцы», - заключил он.

Знаки были обнаружены на шоссе 11 по направлению к городу Norquinco, в районе, который остается закрытым зимой. По словам местных жителей, подобные рисунки, были также обнаружены в километре от данного места, пишет ufosightingsdaily.com.