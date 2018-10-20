Загадочный НЛО попал в прямой эфир во время трансляции аргентинских новостей

20.10.2018 17:53



Загадочный неопознанный летающий объект появился в кадре во время утреннего прямого эфира прогноза погоды, который транслировался в выпуске аргентинских новостей.

Ведущая новостного канала C5n, Мариэла Фернандес, рассказывала о смоге над Буэнос-Айресом, как вдруг на экране появился движущийся НЛО, ведущая прервала свое сообщение и с удивлением стала показывать на экран. Персонал студии был поражен увиденным.

Таинственный объект поднимался все выше и выше, Фернандес воскликнула, что это не самолет, а ее соведущий предположил, что это НЛО, пишет sputniknews.com.