Ярмольника и Алфёрову внесли в список угроз нацбезопасности Украины

22.10.2018 19:29



Украинское Министерство культуры внесло Леонида Ярмольника и Ирину Алфёрову в список деятелей культуры, которые потенциально опасны для национальной безопасности Украины, сообщает RT. Список пополнился их фамилиями 22 октября. На текущий момент в «списке» указаны 144 отечественных деятеля культуры, кино и театра. Кандидатов в «список» включает Министерство Культуры Украины в результате передачи данных соответствующими органами, такими как СБУ, СНБО или Национального комитета телевидения и радиовещания.