В РФ стало проще вернуть права после лишения за пьяную езду

22.10.2018 18:56



Для водителей, пойманных за вождение в нетрезвом виде, а также совершивших выезд на полосу встречного движения или за серьёзное нарушение скоростного режима упростится процесс возврата водительского удостоверения, сообщает REGNUM. По сведениям, предоставленными ГИБДД, по истечению срока лишения гражданина водительского удостоверения, он сможет получить его обратно после проверки подлинности медицинских справок и документов. То же самое относится и к «пьяным» ДТП с наличием пострадавших.