В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход

22.10.2018 17:00



Граждан, самостоятельно и независимо ведущих свою трудовую деятельность, не зарегистрировавшихся в установленном порядке и сроках, предлагают штрафовать на размер полученного дохода, сообщает РБК. При обнаружении такого дохода у гражданина, при условии, что он не зарегистрировался в установленной форме, доходы полученные данным путём будут изъяты в форме штрафа. Под самозанятыми гражданами подразумеваются люди, ведущие предпринимательскую деятельность, без привлечения наёмного персонала.