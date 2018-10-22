В Минобороне рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих

22.10.2018 16:31



По предварительным данным зарплаты и пенсии военнослужащих будут увеличиваться на 4% в год, сообщает RG.RU. Об этом рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова. По ее словам, до нынешнего года зарплаты и пенсии не повышались. Согласно рассказу заместителя главы оборонного ведомства, размеры довольствия в армии не уступают уровню окладов работников нефтяной или экономической отрасли. Соответствующую оплату труда получилось достичь за счет внедрения ежемесячных надбавок и компенсаций. В начале 2018 года зарплаты были индексированы на 4%, а с 2019 года увеличение будет происходить в октябре. Индексация военных пенсий будет проводиться 1 января, в 2018 году эта цифра составила - 4%, а на предстоящий период цифра пока не сообщалась.