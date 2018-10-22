Песков попытался объяснить слова Путина о мучениках и рае

В Кремле пояснили высказывание главы РФ Путина о последствиях возможного ядерного удара, которое прозвучало в ходе дискуссии клуба «Валдай». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, был упущен некоторый смысл фразы.

Напомним, что комментируя один из вопросов, Владимир Путин заявил, что россияне «как мученики попадут в рай, а западные страны «просто сдохнут».

«Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар», — сказал Песков.