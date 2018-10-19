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«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта

19 Октября 2018 147 0 Тренды Политика
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта

В четверг президент России выступил на юбилейном XV заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Очередное публичное выступление главы государства транслировал один из федеральных каналов. Кроме традиционных заявлений, связанных с внутренней и внешней политикой, Владимир Путин выдал несколько выражений, которые уже разошлись по СМИ и рискуют стать «крылатыми фразами».

«А они просто сдохнут»

Президент России продолжает размышлять над последним аргументом в диалоге с Западом – ядерном оружии. На пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» он позволил себе предположить, что будет, если против России применят ядерное оружие. В этом случае, по его словам, россияне «как мученики попадут в рай, а они (страны Запада – КС) просто сдохнут».

Путин объяснил, что в России принята концепция использования ядерного оружия, и в ней нет положения о превентивном ударе; оно может быть использовано только для ответного удара.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии», – заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что после возмездия России за удар по ее территории агрессоры «даже раскаяться не успеют».

Генетические исследования в Грузии

Беспокоит президента и другой вид оружия массового поражения – биологическое. По его словам, если станет известно, что кто-то разрабатывает биологическое оружие, то подобными исследованиями начнут заниматься и другие. Путин также рассказал, что он слышал информацию о том, что в Грузии проводятся генетические исследования.

«Якобы проводятся такие опыты уже на животных. Там у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый. Уже наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу», – заключил Путин.

Трагедия в Керчи

Высказался президент и о недавней трагедии, которая произошла в керченском колледже, где в результат взрыва и стрельбы погибло более 20 человек. По словам Владимира Путина, ранее он выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы… Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев», – высказался глава России.

«А ведь настоящему героизму есть место в мире. И прежде всего – это защита цивилизации от терроризма», – заключил Путин.

Ближний Восток и Сирия

Говоря об эффективном противостоянии терроризму, Владимир Путин подчеркнул, что противостоять этому злу можно только сообща, объединяя усилия. Однако, по словам главы РФ, в данный момент пока не удается в полной мере проводить совместную работу международного сообщества в этом направлении.

Что касается Сирии, и стоило ли РФ там начинать операцию, Владимир Путин заявил, что Россия «должна была предотвратить худшее развитие событий и главную опасность в случае деградации государственности этого региона – активное внедрение боевиков на своей территории и в соседних государствах».

Путин также отметил, что террористы в этом регионе нанеси большой урон. Но многие из боевиков были уничтожены, еще часть сложили оружие. Вместе с этим, как согласился Путин, последние могут представлять опасность в будущем, поэтому всем международным партнерам надо быть начеку.

Тетерев Трамп

В ходе заседания была затронута тема отношений с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин отметил, что он не согласен с тем, что его американский коллега слышит только себя.

«Может быть, с кем-то он так себя ведет, но они сами тогда в этом и виноваты», – заявил он.

Также президент России заверил, что между ним и Трампом сложились «нормальные и деловые» отношения. «Он не просто слышит, он реагирует на аргументы собеседника. Он может с чем-то не соглашаться так же, как я в чем-то не соглашаюсь с ним. У нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но это нормальная дискуссия двух партнеров. Я не согласен с теми, кто говорит, что он токует как тетерев и не слышит никого. Это неправда», – сказал российский лидер.

В конце пленарной сессии Путина спросили, не хочет ли он перемен в России. На что президент ответил, что он хочет, чтобы мероприятие быстрее закончилось, тогда он сможет поиграть в хоккей перед поездкой в Узбекистан.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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