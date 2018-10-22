В Кремле отреагировали на планы США выйти из ДРСМД

22.10.2018 13:58



Москва категорически отвергает обвинения, которые выдвигают США против России по поводу нарушения Договора ДРСМД. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, как отметил официальный представитель Кремля, заявленные планы Трампа о том, что США хотят покинуть Договор, вызывает «глубокую обеспокоенность». По словам Пескова, подобные планы Вашингтона «сделают мир более опасным».