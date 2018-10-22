«Не от большого ума». Почему США хотят разорвать договор о ядерном сдерживании с Россией

В минувшую субботу Дональд Трамп заявил, что США планируют разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По словам американского президента, Вашингтон вынужден пойти на этот шаг, поскольку Москва нарушает пункты данного договора. Со своей стороны, МИД РФ, комментируя намерения Трампа, заявляет, что подобные обвинения выдуманы, а все пункты соглашения соблюдаются. Более того, у России есть вопросы об исполнении ряда пунктов договора. С другой стороны, как считают эксперты, таким образом США хотят вступить в новую гонку вооружений.

Угроза разрыва

О том, что США покидают договор РСМД, может быть объявлено в понедельник, 22 октября. С соответствующим заявлением выступит советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в рамках своего рабочего визита в Россию (у него запланирована встреча с Лавровым, Патрушевым и, вероятно, Путиным). Как пишет британское издание Guardian, именно Болтон настаивал на том, чтобы расторгнуть договор. Но, вместе с этим, Пентагон, как сообщает СМИ, настаивает на том, чтобы соглашение было сохранено.

По словам президента США Дональда Трампа, со своей стороны Вашингтон соблюдал договор, однако Россия «не следовала соглашению».

«Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел», – добавил глава США. Он подчеркнул, что его стране необходимо развивать эти вооружения.

Точку зрения Трампа подержал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его мнению, Россия сделала из договора РСМД насмешку.

«Мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала», – цитирует министра Financial Times.

Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, Вашингтон не исключает, что США также могут покинуть договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), под которым в 2010 году свои подписи поставили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама.

О каком договоре речь

Договор РСМД 8 декабря 1987 подписали СССР и США, после чего 1 июня 1988 года он вступил в силу. Подписи под документом поставили генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. После распада СССР, кроме России и США, договор исполняла Белоруссия, Казахстан и Украина.

Согласно содержанию договора, стороны обязуются не производить, не проводить испытания, а также не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Кроме этого, в договоре есть пункт, который обязывал стороны в трехлетний срок уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования, радиус действия которых составляет от 500 до 5500 километров.

Договор о РСМД – бессрочный, но у каждой стороны есть право его расторгнуть. Однако для этого необходимо представить убедительные доказательства о необходимости расторжения.

Реакция Горбачева

Планы США прокомментировал Михаил Горбачев. В разговоре с РИА Новости он отметил, что намерения американской стороны покинуть Договор недопустимы, а решения, которые указываются в этом документе, в свое время стали великой победой. По мнению Горбачева, сегодня «и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия», однако вместо того чтобы продолжить начатое, политики «подбрасывают» такие решения.

Также, комментируя намерения Вашингтона, но уже в интервью с Интерфаксом, Михаил Горбачев заявил, что это рвение США говорит о том, что американские власти хотят повернуть вспять политику ядерного разоружения. По мнению экс-президента СССР, предложение, которое озвучил Трамп, «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения». Что является «очень странным».

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума», – отметил Горбачев. Он добавил, что отказ от РСМД является ошибкой.

Новая гонка вооружений?

Председатель итальянского аналитического центра Vision&Global Тиберио Грациани, объясняя намерения Трампа покинуть Договор РСМД, считает, что это может привести к новой гонке вооружений. Это, по его мнению, отвечает политике США, которая направлена на нарушение мирового равновесия.