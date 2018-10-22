Объявившая об отставке губернатор Забайкалья продлила отпуск

22.10.2018 07:40



Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, которая 11 октября объявила о своем уходе в отставку, до сих пор не вышла на работу, и все еще числится губернатором региона, пишет ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе главы Забайкалья пояснив, что за то время, в течение которого Жданова занимала свой пост, у нее накопилось несколько дополнительных дней отпуска, которыми, в настоящее время, она и решила воспользоваться.